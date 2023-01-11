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Ömer dizisi hangi camide? Dizideki cami nerede, İstanbul'un neresinde? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor?

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Ömer dizisi hangi camide? Dizideki cami nerede, İstanbul'un neresinde? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi Ömer'deki cami nerededir, hangi ilçededir merak edildi. Dizi hakkında, Ömer dizisi hangi camide? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'un neresinde? araştırması yapılıyor. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi camide? İşte detaylar...

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Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer dizisi hangi camide? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'un neresinde?

Dizideki cami İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın yanında yer alıyor. Dizide yer alan bir diğer cami ise Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'si olarak bilinmektedir.

Ömer dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan caminin İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii olduğu söylenilmektedir. Cami çekimleri burada yapılıyor.

Selahattin Paşalı : Ömer

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül

Onur Bilge

Emre Taşkıran : Hakan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

dizilerin çekildiği mekan Ömer Dizi Gündem Magazin Haberler

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