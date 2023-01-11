Ömer dizisi hangi camide? Dizideki cami nerede, İstanbul'un neresinde? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor?
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Ekranların yeni dizisi Ömer'deki cami nerededir, hangi ilçededir merak edildi. Dizi hakkında, Ömer dizisi hangi camide? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'un neresinde? araştırması yapılıyor. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi camide? İşte detaylar...
Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer dizisi hangi camide? Ömer dizisi hangi camide çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'un neresinde?
Dizideki cami İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın yanında yer alıyor. Dizide yer alan bir diğer cami ise Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'si olarak bilinmektedir.
Ömer dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan caminin İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii olduğu söylenilmektedir. Cami çekimleri burada yapılıyor.
Selahattin Paşalı : Ömer
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül
Onur Bilge
Emre Taşkıran : Hakan