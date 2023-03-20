Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncuları merak konusu oldu. Ömer dizisinde yer alan Emine karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer dizisi Emine kimdir? Ömer Emine gerçekte kim, adı ne? Ömer dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Ömer 10. bölüm fragmanı! Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölümde ne olacak?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer, Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in yeni bölümü merak uyandırdı. Ömer dizisinin karakterlerinden Emine, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Emine karakteri merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi Emine kimdir? Ömer Emine gerçekte kim, adı ne? Ömer dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.

ÖMER DİZİSİ EMİNE KİMDİR?

Ömer dizisinde Emine karakterini Çağla Naz Kargı canlandırmaktadır.