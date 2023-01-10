Ömer dizisi Çiçek kimdir, kim canlandırıyor? Çiçek karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Melike Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Çiçek oldu. Peki, Ömer dizisi Çiçek kimdir, kim canlandırıyor? Çiçek kimdir, hikayesi nedir? Melike Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Çiçek karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Çiçek kimdir, kim canlandırıyor? Çiçek kimdir, hikayesi nedir? Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Melike Güner kimdir?

ÖMER DİZİSİ ÇİÇEK KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Çiçekkarakterini Melike Güner canlandırmaktadır.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

Melike Güner (d. 2 Haziran 1979, İstanbul), Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir. 14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır. Dizide Zenan rolüyle tanınmıştır. Doktorlar dizisinde oynayan Bekir Aksoy'la beraber olmuş, hatta bu beraberlik evliliğe kadar gitmiştir. Sonradan ayrılmışlardır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik de yapmıştır. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katılmıştır.