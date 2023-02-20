Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi bugün var mı? Ömer yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Ömer ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer'in ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Ömer dizisini göremeyen kullanıcılar, Ömer yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Ömer dizisi bugün var mı? Ömer yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Ömer ne zaman başlayacak?Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır. Beklenmedik bir anda Gamze'nin Nisa'nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer'in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

ÖMER DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Star Tv'de bugün Ömer dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.