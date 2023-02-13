Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi bugün var mı? Ömer ne zaman başlayacak? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Ömer dizisi ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Yasak Elma dizisini göremeyen kullanıcılar, Ömer yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Ömer dizisi bugün var mı? Ömer ne zaman başlayacak? Ömer yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Star Tv'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.