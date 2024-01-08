Ömer dizisi bugün var mı? 8 Ocak Ömer bu akşam yayınlanacak mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Ömer dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ömer yeni bölüm tarihi sorgulatılıyor. Peki, Ömer dizisi bugün var mı? 8 Ocak Ömer bu akşam yayınlanacak mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır.

Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır. Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır.

Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar. Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

ÖMER DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Ömer dizisi geçtiğimiz hafta yılbaşı arasına girmesi sebebiyle ekranlara gelmemiştir. Sevilen dizi bugün saat 20.00'da yeni bölümüyle Star Tv'de yayınlanacaktır.