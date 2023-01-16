Ömer dizisi 3.bölüm fragmanı İZLE! Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE! Ömer dizisi yeni bölümünde ne olacak?

Ömer dizisi 3.bölüm fragmanı! Ömer dizisi, Star Tv ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. İlk bölümüyle ilgi toplayan dizi yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer 3.bölüm izle! Ömer yeni bölüm fragmanı! izleme linki araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Ömer 3.bölüm fragmanı yayınlanmıştır.