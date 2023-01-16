Ömer dizisi CANLI İZLE! Ömer 2.bölüm İZLE! 16 Ocak Ömer yeni bölüm İZLE! Ömer dizisi FULL HD İZLE!

Ömer CANLI İZLE! Sevilen dizi Ömer, Star Tv ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. İlk bölümüyle ilgi toplayan dizi yeni bölümü merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer 2.bölüm izle! 16 Ocak Ömer Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Ömer dizisi 2. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER 2.BÖLÜM İZLE!

Ömer dizisini canlı izlemek için ÖMER 2.BÖLÜM CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.