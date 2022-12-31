Ömer dizisi 1.bölüm fragmanı İZLE! Ömer 1.bölüm 1.fragman İZLE! Ömer dizisi tanıtım İZLE!
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Star Tv'nin yeni dizisi Ömer fragmanı merak konusu oldu. Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi 1.bölüm fragmanı İZLE! Ömer 1.bölüm 1.fragman İZLE! Ömer dizisi tanıtım İZLE! İşte detaylar...
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı ( Ömer ) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.