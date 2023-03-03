Ömer Demir kimdir? Ömer Demir kaç yaşında, nereli? Ömer Demir hayatı ve biyografisi!

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ÖMER DEMİR KİMDİR?

Ömer Demir 1963 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi.

1988 senesinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Demir, 1996 senesinde doçent, 2009 senesinde de profesör olmuştur.

Anadolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin, Yıldırım Beyazıt ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinde görev yapmıştır.

2003-08 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini üstlendi.

2008 senesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Üyeliğine seçilmiştir ve YÖK Başkanvekili olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 11 Kasım 2014 tarihinde ikinci kez YÖK üyeliğine atanmıştır.

Ömer Demir, 6 Mart 2013-26 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevini yürütmüştür.

Aynı zamanda 2011 senesinden itibaren de TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir.

26 Mart 2015 tarihinden itibaren ÖSYM Başkanlığı görevini yürütmekte iken yapılan yanlış hesaplama sonucunda binlerce öğrencinin mağdur olmasından dolayı 21 Ağustos 2017 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

Bilim Felsefesi

Sosyal Bilimler Sözlüğü

Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe

İktisat Metodolojisi

Kurumcu İktisat

İktisatta Yöntem Tartışmaları

Devlet, Piyasa ve Rekabet; İktisatta Seçme Yazılar

Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi; Serbest Piyasa Devriminin Serüveni

Küresel Rekabette Etkin Devlet; Türkiye İçin Etkin Devlet Oluşturma İmkanı

İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi

İktisat ve Ahlak

Akıl ve Çıkar: Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel olmanın Rasyonelliği

Din Ekonomisi: İnanç, Zenginlik ve Mutluluk

Anzer: Bulutlara Komşu Şifalı Bal Diyarı