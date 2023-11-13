Futbolcu Ömer Çiçek kimdir ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Ömer Çiçek kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Ömer Çiçek'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Ömer Çiçek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ömer Çiçek'in biyografisi!

Ömer Çiçek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Ömer Çiçek'in biyografisi ve hayatı futbol severler tarafından merak ediliyor. Ömer Çiçek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ömer Çiçek'in biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ÇİÇEK KİMDİR?

Ömer Çiçek, 17 Ocak 1993 yılında Ankara'da doğdu. Türk futbolcudur. Sağ kanat pozisyonunda oynamaktadır. Futbola doğduğu şehrin takımı olan Ankaraspor altyapısında başlayan Çiçek. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Bugsaş Spor kulübünde başlamış olsa da ilk profesyonel maçına 2013-2014 sezonunun ilk yarısı için kiralık olarak gittiği Keçiörengücü'nde çıktı. Sezonun diğer yarısında ise Ankara Adliyespor'a kiralandı. Daha sonra sırasıyla Pendikspor, Yeni Altındağ Belediyespor,68 Aksaray Belediyespor ve Adanaspor kulüplerinde oynadı.