Ömer Çelik aday mı? 2023 Ömer Çelik nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ömer Çelik aday mı? 2023 Ömer Çelik milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ömer Çelik aday mı? 2023 Ömer Çelik milletvekili adayı mı? İşte detaylar...