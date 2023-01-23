Ömer canlı izle! Star TV Ömer 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 3. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 3. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...
Ömer 3. bölüm izle! Ömer 3. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze'ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.
Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.
Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.
Reşat, Ömer'i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine