Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 3. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 3. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

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Ömer 3. bölüm izle! Ömer 3. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze'ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.

Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.

Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.

Reşat, Ömer'i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine