Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 17. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 17. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 17. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Ömer 17. bölüm izle! Ömer 17. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 17. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer'in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır.

Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa'ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin'in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. Ancak Gamze'nin Erdal'a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır. Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal'ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal'ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine