Ömer canlı izle! Star TV Ömer 17. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 17. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 17. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 17. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...
Ömer 17. bölüm izle! Ömer 17. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 17. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer'in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır.
Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa'ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin'in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.
Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. Ancak Gamze'nin Erdal'a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır. Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal'ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal'ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine