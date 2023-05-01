Ömer canlı izle! Star TV Ömer 15. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 15. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 15. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 15. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...
Ömer 15. bölüm izle! Ömer 15. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 15. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.
Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.
Ömer'le birlikte olmak isteyen Süreyya son kozunu oynar ve Ömer'le birlikte olduklarını babasına söyler. Duyduklarıyla deliye dönen Hüsnü soluğu Reşat'ın yanında alır. Cemaatin önünde dünürünü rezil eden Hüsnü, Reşat'ı meslekten attırmakla tehdit eder. Artık her şeyi göze alan Ömer, onu Gamze'ye kavuşturacak bir planın hazırlığına girişir. Erdal ile nişanlanarak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği düşünen Gamze ise Ömer'in onun için hazırladığı bu büyük sürprizden habersizdir.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine