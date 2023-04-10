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Ömer canlı izle! Star TV Ömer 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? 10 Nisan Pazartesi Ömer yeni bölümde neler olacak?

Ömer canlı izle! Star TV Ömer 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? 10 Nisan Pazartesi Ömer yeni bölümde neler olacak?

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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 12. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 12. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 12. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

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Ömer 12. bölüm izle! Ömer 12. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ömer Dizi Gündem Haberler

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