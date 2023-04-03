Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 11. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 11. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 11. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

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Ömer 11. bölüm izle! Ömer 11. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 11. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze'den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Süreyya'ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer'in bir kez daha kendisi yerine Gamze'yi seçmesi Süreyya'nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine