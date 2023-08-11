Ömer Bulut kaç yaşında, nereli? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı kimdir?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Arama motorlarında ise Ömer Bulut kaç yaşında, nereli? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı kimdir? soruları aratıldı.