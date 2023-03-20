Ömer 9.bölüm İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm CANLI İZLE! 20 Mart Ömer FULL HD İZLE!

9. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Ömer dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Ömer dizisi canlı izle! Ömer yeni bölüm İZLE! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ömer 9.bölüm izleme linki!

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. Ömer'in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal'la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. Fatma'nın öfkeyle Gamze'ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.

Nisa'nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. Bu sırada okuldaki Yaman'ın Emine'ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman'ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır. Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya'nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar. Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer'i zor bir ikilemde bırakacaktır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE!

Ömer dizisi yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ömer 9.bölümü Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.