Önemli isimlerin başrollerde olduğu Ömer dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Ömer dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ömer 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer 4.bölüm fragmanı izle! 4.bölüm fragmanı izle!

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisi son bölümünde neler oldu? Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi yeni bölümünde neler olacak? Ömer dizsi yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? 4.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer dizisi 3. bölümü gecen hafta Star Tv yayınladı. İzleyicilerin büyük ilgini kazanan dizide son bölümünde şu olaylar yaşadı: Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze'ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.

Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir. Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.

Reşat, Ömer'i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.

ÖMER DİZİSİNİBN KONUSU NEDİR?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer. Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır.

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizsi Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara izleyicileriyle buluşuyor.

ÖMER DİZSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer ile Gamze'nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat'ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer'den uzak durmaya karar verir. Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır. Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar. Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar. Ömer'in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze'nin de pes etmesine neden olur. İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer'in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır. Ömer dizisi 4. bölümü ile Star Tv ekranlarında olacak.