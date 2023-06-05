Ömer 21.bölüm fragmanı! Ömer dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE!

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi her Pazartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Ömer dizisinin son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni fragmanı merak konusu oldu. Ömer 21.bölüm fragmanı! Ömer yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ömer 21.bölüm fragmanı izle!

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Haluk'un Ömer'in kapısına gelip Gamze'den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır. Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze'den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.

ÖMER 21.BÖLÜM FRAGMANI!

Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömer dizisinin 21.bölümü henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.