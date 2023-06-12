Ömer 21.bölüm CANLI İZLE! 12 Haziran Ömer sezon finali İZLE! Ömer dizisi CANLI YAYIN!

21. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Ömer dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Ömer dizisi canlı izle! Ömer yeni bölüm İZLE! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ömer 21.bölüm izleme linki!

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Haluk'un Ömer'in kapısına gelip Gamze'den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar. Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır.

Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze'den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.

ÖMER 21.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ömer dizisi yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Ömer 21.bölümü saat 20.00'da Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.