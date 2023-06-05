Ömer 20.bölüm CANLI İZLE! 5 Haziran Ömer dizisi yeni bölüm İZLE! Ömer dizisi CANLI YAYIN!

20. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Ömer dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Ömer dizisi canlı izle! Ömer yeni bölüm İZLE! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ömer 20.bölüm izleme linki!

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ömer, evlendiklerini söyleyerek Gamze ve Tuna'yı babasına emanet eder. Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda ortaya çıkan bu gerçek Reşat ve ailesi için şok etkisi yaratır. Ömer'in mahkeme sonucu herkes için bir dönüm noktası haline gelir. Kocası yüzünden ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşan Nisa, kızının aşk yüzünden kendi yaptığı hataları yapmaması için ona baskı yapar. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirinden ayrılamayan Yaman ve Emine'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Ömer, Hakan'ın Gamze'yi tehdit ettiğini öğrenir fakat Hakan çoktan herkesin hayatını cehenneme döndürecek bir bombanın fitilini ateşlemiştir. Sözünü dinlemeyen kızını cezalandırmak isteyen Fatma, Gamze'yi hayattaki en değerli varlığından, Tuna'dan ayırmak için harekete geçer.

ÖMER 20.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ömer dizisi yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ömer 20.bölümü Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.