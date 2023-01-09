Ömer 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı?
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Star TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Ömer bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ömer 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı? Ömer dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...
Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı?
Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Ömer dizisinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine