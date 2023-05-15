Star TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Ömer bugün 17. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ömer 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı? Ömer dizisi 18. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı?

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÖMER 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer'in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır.

Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa'ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin'in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. Ancak Gamze'nin Erdal'a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır. Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal'ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal'ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine