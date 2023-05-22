Ömer 18.bölüm CANLI İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm İZLE! 22 Mayıs Ömer dizisi CANLI YAYIN!

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ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze'yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. Gamze'nin Erdal'dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır. Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.

Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker. Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır. Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE!

Ömer dizisi yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ömer 18.bölümü Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.