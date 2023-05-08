Star TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Ömer bugün 16. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ömer 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı? Ömer dizisi 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı?

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÖMER 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat'ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer'in evden ayrılmasıyla son bulur.

Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evden kovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat'ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

Büyük bir aşk ve umutla Ömer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer'in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine