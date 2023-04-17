Ömer 14. bölüm fragmanı İZLE! Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisinde yeni bölümde ne olacak?

Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Ömer, Star Tv ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Ömer 14. bölüm fragmanı! Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE!

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir. Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze'den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Süreyya'ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer'in bir kez daha kendisi yerine Gamze'yi seçmesi Süreyya'nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

ÖMER 14.BÖLÜM FRAGMANI!

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