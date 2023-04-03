Star TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Ömer bugün 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ömer 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı? Ömer dizisi 12. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Ömer yeni fragman çıktı mı?

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÖMER 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze'den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Süreyya'ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer'in bir kez daha kendisi yerine Gamze'yi seçmesi Süreyya'nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine