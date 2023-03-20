Ömer 10. bölüm fragmanı! Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölümde ne olacak?

Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Ömer, Star Tv ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Ömer dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Ömer 10. bölüm fragmanı! Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm fragmanı İZLE!

ÖMER DİZİSİNDE SON BÖLÜM NE OLDU?

Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. Ömer'in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal'la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. Fatma'nın öfkeyle Gamze'ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.

Nisa'nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. Bu sırada okuldaki Yaman'ın Emine'ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman'ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır. Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya'nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar. Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer'i zor bir ikilemde bırakacaktır.

ÖMER 10.BÖLÜM FRAGMANI!

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