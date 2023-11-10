2009 yılında piyasaya sürülen Omegle, hızla popülerlik kazanarak yabancılarla çevrimiçi bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen bir platform haline geldi. Peki, Omegle kapandı mı? Omegle ne zaman kapandı?

2009 yılında piyasaya sürülen Omegle, hızla popülerlik kazanarak yabancılarla çevrimiçi bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen bir platform haline geldi. Bununla birlikte, son yıllarda Omegle, çevrimiçi istismar ve tımarın kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı. Peki, Omegle kapandı mı? Omegle ne zaman kapandı?

OMEGLE KAPANDI MI?

Leif K-Brooks, Omegle'nin kapatıldığını şu ifadelerle duyurdu;

"Omegle için verilen savaş kaybedildi, ancak internete karşı verilen savaş devam ediyor. Neredeyse tüm çevrimiçi iletişim hizmetleri Omegle ile aynı tür saldırılara maruz kaldı; ve bazıları çok daha büyük kaynaklara sahip çok daha büyük şirketler olsa da, hepsinin bir yerde kırılma noktası var.

Endişem o ki, eğer gidişat kısa sürede tersine dönmezse, aşık olduğum İnternet artık var olmayabilir ve onun yerine, aktif katılım ve gerçek insani bağlantı için çok daha az fırsat sunan, büyük ölçüde pasif tüketime odaklanmış, TV'nin güçlendirilmiş bir versiyonuna daha yakın bir şeye sahip olacağız. Bu size kötü bir fikir gibi geliyorsa, lütfen çevrimiçi haklarınız için mücadele eden bir kuruluş olan Electronic Frontier Foundation'a bağış yapmayı düşünün.

Omegle'ı olumlu amaçlar için kullanan herkese ve sitenin başarısına herhangi bir şekilde katkıda bulunan herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Sizin için savaşmaya devam edemediğim için çok üzgünüm."