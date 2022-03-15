Omar neden gözlük takıyor? Omar Elabdellaoui'nin gözüne ne oldu?

Omar neden gözlük takıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Omar, Beşiktaş derbisine damga vurdu. Necip'in kafa vuruşunu çizgiden diziyle çıkartan Omar'ın inanılmaz hamlesi maçın kaderini değiştirdi. Bu müdahaleden sonra Galatasaray Kerem'le peş peşe 2 gol buldu.

OMAR NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaptan Necip darbeli kafa vuruşu yaptı. Omar Elabdellaoui çizgiye koşup ters ayağıyla yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi. Omar'ın inanılmaz müdahalesi Beşiktaşlı futbolcuları da şaşırttı. 'Futbol oynayamaz' denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi.

Elindeki havai fişek patlamasıyla gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, 1 sene sahalardan uzak kaldı. Sezonun ikinci yarısıyla kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bek, son haftalardaki yükselişini derbide taçlandırdı.

Omar'ın tedavisi uzun bir süreçti. Vücut gibi, göz küresinde de deri katmanları bulunuyor ancak Omar Elabdellaoui'nin yeni deri oluşturan tüm dokuları yanmış ve sağ gözü üçüncü derece yanık olmuştu. Hatta gözyaşı kanalları dahi yanmış ve göz kapağının üçte birini kaybetmişti. Şartlar böyle olunca Omar'ın tedavisi için durum karmakarışık bir hal aldı.

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