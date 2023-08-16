Omar Fayed kimdir? Omar Fayed kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fayed, daha önce El Mokawloon forması giyiyordu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, yeni takımında stoper mevkiinde görev yapacak.