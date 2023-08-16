Omar Fayed kimdir? Omar Fayed kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fayed, daha önce El Mokawloon forması giyiyordu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, yeni takımında stoper mevkiinde görev yapacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Omar Fayed kimdir? Omar Fayed kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Mısırlı stoper OmarFayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Omar Fayed kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Omar Fayed kimdir?
OMAR FAYED KİMDİR?
Doğum: 4 Temmuz 2003 (20 yaşında)
Omar Fayed, 2022-23 sezonunda ligde 25 maçta boy gösterdi.
Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ise toplam 6 maça çıktı.