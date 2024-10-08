Olympus Mons nerede? Kapladığı alan yaklaşık olarak Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 40'ı kadar olan, Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağı Olympus M

A Tv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kapladığı alan yaklaşık olarak Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 40'ı kadar olan, Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağı Olympus Mons nerededir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KAPLADIĞI ALAN YAKLAŞIK OLARAK TÜRKİYE'NİN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 40'I KADAR OLAN, GÜNEŞ SİSTEMİNİN BİLİNEN EN YÜKSEK DAĞI OLYMPUS MONS NEREDEDİR?

A: Mars

B: Venüs

C: Merkür

D: Jüpiter

Cevap: