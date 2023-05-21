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Olympiakos - Real Madrid Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Olympiakos - Real Madrid maçı canlı izleme linki var mı?

Olympiakos - Real Madrid Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Olympiakos - Real Madrid maçı canlı izleme linki var mı?

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OLYMPİAKOS - REAL MADRİD BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Olympiakos - Real Madrid Basket karşılaşması saat 20:00'da TRT Spor, S Sport, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak ve TRT Spor, S Sport, S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Heyecanla beklenen Olympiakos - Real Madrid Basket maçı 21 Mayıs Pazar günü Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor, S Sport, S Sport Plus kanalı üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Olympiakos FC Real Madrid Gündem Spor Haberler

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