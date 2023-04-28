Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? FB basketbol maçı hangi kanalda?

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OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Play-Off Çeyrek final maçı karşılaşması olan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 28 Nisan günü saat 21.30'da oynanacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ekranlarında yayınlanacak.