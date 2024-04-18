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OLY hangi takım? OLY açılımı ne?

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UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanıyor. Peki, OLY hangi takım? OLY açılımı ne?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star programında Fenerbahçelilere müjdeyi verdi. Buna göre Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan rövanş maçı TV8'de şifresiz yayınlanıyor.OLY hangi takım? OLY açılımı ne?

OLY HANGİ TAKIM?

Olimpiakos , Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32.115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en çok şampiyonluk kazanan futbol takımıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Konferans Tv8 Televizyon Gündem Spor Haberler

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