Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala kurban alışverişi de bitmek üzere. Vatandaşlar kesecekleri kurbanları alırken ölülerin ruhuna da kesmek istiyor. Peki, Ölüye kurban kesilir mi? Ölüye kurban ne zaman kesilir? Ölüye Kurban Bayramında kurban kesilir mi? Ölüye kurban kesmek caiz midir?

Bu sene Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar kurbanlıklarını alıp kesmeye başladı. Vatandaşların aklında ise bazı sorular var. Ölüye kurban kesilir mi? Ölüye kurban ne zaman kesilir? Ölüye Kurban Bayramında kurban kesilir mi? Ölüye kurban kesmek caiz midir? İşte cevaplar…

ÖLÜYE KURBAN KESİLİR Mİ? ÖLÜYE KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren ve "ölü kurbanı" veya "kabir kurbanı" diye isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere kurbanını çeşitli hayır kurumlarına veya fakir ve muhtaç kişilere bağışlayabilir.

ÖLÜ KURBANI NEDİR? ÖLÜYE KURBAN BAYRAMINDA KURBAN KESİLİR Mİ?

Dinimizde ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir.

Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Tâbiînden olan Haneş'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Ali'yi (r.a.) iki koçu (birden) kurban ederken gördüm de kendisine; 'Bu da nedir?' diye sordum. 'Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.' cevabını verdi." (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423)

Bu rivayette Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

ÖLÜYE KURBAN KESMEK CAİZ MİDİR?

Buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir (Bilmen, İlmihal, s. 395). Din İşleri Yüksek Kurulu12.07.2017