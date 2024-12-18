Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı?

Son günlerde birçok billboardda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri vatandaşların dikkatinden kaçmazken olayın sırrı da kısa sürede çözüldü. Afişlerin TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu öğrenildi.

ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK, AFİŞİNİ KİM ASTI?

TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan bu afişler, sosyal medya ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Afişlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bu tarz bir mesajın çok ani ve açıklamasız biçimde sunulmasına tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri, "Kafamızı kaldırıyoruz ve kocaman harflerle bu soru… Psikolojimiz bozuldu" ifadelerini kullanarak afişlerin etkisini eleştirdi.

Bir başka kullanıcı ise, afişlerin altında herhangi bir imza ya da açıklamanın bulunmamasını öne çıkararak, "Bir kampanya yapılıyor ama ne için olduğuna dair tek bir ipucu yok. Çok rahatsız edici" yorumunda bulundu.

DİZİ ÖLÜM VE SONRASINDAKİ RİTÜELLERİ KONU ALIYOR

Sosyal medyada uzun süre devam eden spekülasyonların ardından, afişlerin TRT'nin yeni dizisi Gassal'ın tanıtım kampanyasına ait olduğu anlaşıldı. Gassal, ölüm ve sonrasındaki ritüelleri konu alarak farklı bir hikaye anlatımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.