Ölümünden sonra Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin merkezindeki senato meydanına heykel ve anıtı dikilen kimdir? Milyoner Sorusu Cevabı Nedir?

17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Ölümünden sonra Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin merkezindeki senato meydanında heykel ve anıtı dikilen kimdir?...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!