Ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şok etti

Budist rahip Luang Phor Pian, ölümünden iki ay sonra tabutundan çıkarıldığında yüzünde bir tebessüm taşıyordu. 92 yaşında hayatını kaybeden Pian, çoğu ömrünü Tayland'da tanınmış bir manevi ve Budist gurusu olarak hizmet vererek geçirdi. Takipçileri, tabutundan çıkarılan ve bedeni çürümemiş olan rahibin huzurlu durumunu, Budizm'deki nihai manevi hedef olan nirvanaya ulaştığının bir işareti olarak yorumladı.

Tayland'ın en sevilen rahiplerinden uang Phor Pian, 92 yaşında Bangkok'un başkentindeki bir hastanede hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kamboçyalı olan Pian, çoğu ömrünü Tayland'ın Lopburi ilinde tanınmış bir manevi ve Budist gurusu olarak hizmet vererek geçirdi. Ölümünün ardından cesedi bu bölgeye geri götürüldü.

Geçen hafta rahibin cesedi, hizmet verdiği tapınakta muhafaza edilen tabutundan cesedini çıkardı ve bedeninin çürümediğini görünce şaşırdı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Pian aynı zamanda gülümsüyordu ve takipçileri bu olağanüstü anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Raporlar, rahiplerin kutsal adamın bedenini yeni ve temiz kıyafetler giydirebilmek için çıkardıklarını belirtti.

Cesedi, ölümden sonraki 36 saatten fazla süre geçmemiş gibi bir haldeydi, raporlara göre.

Pian'ın huzurlu durumu, rahibin gerçekten nirvanaya ulaştığının bir işareti olarak tanımlandı, bu Budizm'deki nihai manevi hedefi simgeler.

Rahibin takipçileri, ölümünün 100. gününde yapılacak son istirahat törenine kadar dua etmeye devam edecek.

Eylül ayında The Sun, Endonezyalı bir kabilenin ölü sevdiklerinin cesetlerini mezarlarından çıkararak tarım arazilerinin üzerinde gösteri yaptığını bildirdi - iyi talih elde etmeye çalışırken.

Güney Sulawesi'nin yüksek bölgelerinde yaşayan Torajan aileleri, ölü yakınlarının ve arkadaşlarının cesetlerini yıkıyor, tımar ediyor ve giydiriyor; bu işlemi yıllık Ma'nene hasat kutlamalarının bir parçası olarak yapıyor.