Sinemaseverler tarafından sevilerek izlenen Ölümsüzlük Oyunu (Self/less) konusu nedir, oyuncuları kimler merak ediliyor. Aksiyon ve bilimkurgu filmi olan Ölümsüzlük Oyunu nerede çekildi gündeme geliyor. Ölümsüzlük Oyunu filmi nerede çekildi? Ölümsüzlük Oyunu (Self/less) konusu nedir, oyuncuları kimler?Detaylar haberimizdedir…

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümsüzlük Oyunu filmi orijinal adıyla Self/less 2015 yılında ABD'de çekilmiştir.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU (SELF/LESS) KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işinsanı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele ediyor. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU OYUNCULARI KİMLER?