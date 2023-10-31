Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi büyük bir merakla bekleniyor. İlk filmiyle büyük bir çıkış yapan ve seyirciden tam not alan Ölümlü Dünya'nın ikinci filmi ne zaman vizyona gireceği araştırılmaktadır. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne? İşte detaylar...

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne?

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı Ölümlü Dünya filminin devamı ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit'in yer aldığı Ölümlü Dünya 2 ne vizyon tarihi ne zaman araştırılmaktadır. Arama motorlarında Ölümlü Dünya ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne? Detaylar haberimizde...

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden bir ailenin aynı suç çetesiyle ters düşmesiyle birlikte onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan Türk yapımı komedi filmi.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Alper Kul - Oktay

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Doğu Demirkol - Zafer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Meltem Kaptan - Sevil

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık Cuma günü sadece sinemalarda seyircisiyle buluşacaktır.