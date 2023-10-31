Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne?
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Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi büyük bir merakla bekleniyor. İlk filmiyle büyük bir çıkış yapan ve seyirciden tam not alan Ölümlü Dünya'nın ikinci filmi ne zaman vizyona gireceği araştırılmaktadır. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne? İşte detaylar...
Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı Ölümlü Dünya filminin devamı ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit'in yer aldığı Ölümlü Dünya 2 ne vizyon tarihi ne zaman araştırılmaktadır. Arama motorlarında Ölümlü Dünya ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölüm Dünya 2 vizyon tarihi ne? Detaylar haberimizde...
Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden bir ailenin aynı suç çetesiyle ters düşmesiyle birlikte onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan Türk yapımı komedi filmi.
Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer
Alper Kul - Oktay
Sarp Apak - Serhan
İrem Sak - Begüm
Doğu Demirkol - Zafer
Feyyaz Yiğit - Serbest
Meltem Kaptan - Sevil
Mehmet Özgür - İlhami
Özgür Emre Yıldırım - Atakan
Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık Cuma günü sadece sinemalarda seyircisiyle buluşacaktır.