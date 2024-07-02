Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Oyun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Oyun filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Oyun konusu nedir, Ölümcül Oyun oyuncuları kimler ve Ölümcül Oyun özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kozmetik yüz ameliyatı geçiren bir anne (Susanne Wuest), on yaşındaki ikizleri Elias ve Lukas (Elias ve Lukas Schwarz) ile birlikte modern, izole göl kenarı evine döner. Başı bandajlarla sarılıdır ve sadece gözleri ve ağzı görünür. İkizler annelerinin görünümünden rahatsız olurlar ve garip davranışlar sergilemeye başladığında daha da şaşırırlar. Lukas'ı özellikle görmezden gelir ve Elias'ı sadece sohbet sırasında anar. Yaz ortası olmasına rağmen anne, ikizlere gündüzleri panjurları kapalı tutmalarını emreder, evin içinde katı bir sessizlik kuralı koyar ve sadece dışarıda oynamalarına izin verir. Anne ayrıca zalimce davranır ve Elias yaramazlık veya itaatsizlik yaptığında ona fiziksel olarak saldırır, oğlanların annelerinin asla yapmayacağı bir şey olduğunu söyler.

İkizler, annelerinin bandajlarının altında aynı kişi olmayabileceğinden şüphelenmeye başlar. Bu şüpheler, annenin aynı kıyafetleri giyen ve benzer fiziksel özelliklere sahip başka bir bilinmeyen kadınla birlikte olduğu eski bir fotoğraf bulduklarında doğrulanır. Evlerinde yaşayan kadının bir sahtekar olduğundan şüphelenen ikizler, kadını yatağa bağlar ve itiraf etmesini sağlamak için işkence yaparlar. Daha sonra ikizler, yardım için çığlık atmasını önlemek için ağzını bantla kapatırlar.

Bu arada, Kızıl Haç'ın iki çalışanı bağış topluyor gibi görünür. İlk başta annenin dönüşünü bekleseler de, sonunda Elias'tan annesinin çantasından gizlice çaldığı büyük miktarda nakit parayı aldıktan sonra evden ayrılırlar. Bu arada, kadın bandı çıkarır ve yardım için bağırır, ancak Kızıl Haç çalışanlarının dikkatini çekmek için çok geçtir. İkizler dudaklarını Süper Yapıştırıcı ile kapatır, ancak yemek yiyemediğini anladıklarında makasla keserler.

Kadın hala bağlı ve sıkışmışken yatağını ıslatır. İkizler onu kısa süreliğine serbest bırakır ve erkekleri etkisiz hale getirip kaçmasına izin verir. Ancak ikizler onu bayıltan bir tuzak kurmuşlardır. Kadın oturma odası zeminine yapışmış bir şekilde uyanır. Elias, ona anneleri hakkında gerçeği söylemesi için baskı yapmak amacıyla evi yakmaya başlar, ancak kadın ikizlerin gerçek annesinin kendisi olduğunda ısrar eder.

Annesi, Lukas'ın filmdeki olaylardan önce bir kazada öldüğünü açıklar. Gözyaşlarıyla Elias'a Lukas'ın ölümünün onun hatası olmadığını açıklar ve oğlundan kendisini serbest bırakmasını, böylece ikisinin de bu trajediden kurtulabilmelerini ister. Elias, Lukas'ın ne yaptığını söyleyerek anneleri olduğunu kanıtlaması için ona meydan okur. Halüsinasyon gören Lukas'ın perdeyi yakmakla tehdit ettiğini göremediği için soruyu cevaplayamaz. Gerçek annesinin Lukas'ı görebileceğine inanan Elias, kolunu tutar ve perdeyi yakar. Anne, itfaiyeciler gelmeden önce yanarak ölür. Film, annenin evlerinin yakınındaki bir mısır tarlasında ikiz oğullarıyla yeniden bir araya geldiği hayalet bir sahneyle sona erer.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 8 Ocak 2015 (Avusturya)

• Susanne Wuest Anne rolünde

• Elias Schwarz, Elias rolünde

• Lukas Schwarz Lukas rolünde

• Hans Escher Rahip rolünde

• Elfriede Schatz Rotkreuz Sammlerin rolünde

• Karl Purker Rotkreuz Sammler rolünde

• Georg Deliovsky Pizzalieferant rolünde

• Christian Steindl Mesner rolünde

• Christian Schatz Bauer rolünde

• Erwin Schmalzbauer Akkordeongott rolünde