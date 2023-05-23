Ölü bulunan Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan çekildi

Avukat Kerim Bahadır Şeker: " Türkiye'ye karşı herhangi bir propagandanın yanında olmayız"

KARABÜK - Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, ailenin kızlarının ırkçılık yüzünden öldürülmesi üzerinde ısrar etmesi dolayısıyla dosyadan çekildiğini duyurdu.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nıncansız bedeni 26 Mart'ta Yeşil köy mevkiindeki Filyos Çayı kenarında bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gabon uyruklu Dina'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, baba Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga'nın kızlarının ırkçılık dolayısıyla öldürüldüğüne dair ısrarına tepki göstererek dosyadan ayrıldığını belirtti.

"Dosyada katiyen ırkçılık yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şeker, "Şöyle ki en son gerçekleştirmiş olduğum 6 bin dolarlık açıklamayı Gabon Cumhuriyetini lekeleme ve aynı zamanda ülkelerini kötüleme olarak gören vatandaşları anne ve baba bu konuda bizle çalışmak yerine ırkçı emareleri ileri süren tavırları almayı tercih etmişlerdi. Kızlarının ırkçılık sonucu öldüğünü ısrarla ve defaatle tekrarlayan anne ve baba bizim bu dosyayı en başından beri 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu, 27 Mart'ta ben Karabük'te bizatihi olarak arkadaşlarıyla konuştum. 'O arabaya eğer siyahi bir kız yerine beyaz bir kız da binseydi sonu aynı olacaktır' dememize rağmen aile buna inanmamakta diretiyor. Bu çerçevede dosyanın içerisinde bulunmayan ama dosyayla bağdaştırdıkları, kendi kafalarının karıştırıldığı, Hristiyan oldukları için kızlarının Müslüman bir adam tarafından kafasına vurularak 'Allah-u Ekber' diyerek kafasına vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor. Dosyanın içinde katiyen böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğum üzere dosyada ırkçılık yok" dedi.

"Yalan beyanda bulunuyorlar

"En başından beri bu şekilde sağlam bir sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz dosyayı karıştırma ve çeşitli emellerle Türkiye'ye karşı saldırı çeşitli saldırı propagandası haline getirilmeye çalışılmasına ben şahsım, avukat Kerim Bahadır Şeker olarak müsaade edemezdim" diyen Şeker, "Dolayısıyla dosyanın geri kalanını ben yürütmeyeceğim. Bunun en son damlası da şu şekilde gerçekleşti. Bugün aile adli tıptan kızlarının cesedini almaya gittiklerinde oradaki gazeteci basın mensubu arkadaşlar benim durumumu merak etmişler. Kendileri de 'Kerim Bey'in haberi var. Kerim Bey de bizlerle birlikte bu konunun takipçisi ama bugün bizlerle birlikte olamayacak. İşi varmış' diye yalan beyanda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'ye karşı herhangi bir propagandanın yanında olmayız"

Şeker, yalan beyanlardan dolayı hem aile hem de Gabon Cumhuriyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktararak şunları söyledi: "Belirtmiş olduğum üzere tek öngörüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerçekleştirilecek herhangi bir propagandanın herhangi bir manipülasyonun, herhangi bir yalan beyanın hiçbir şekilde yanında olmayız."