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Oltulular Tarihi Aslanpaşa Camii'nde bayramlaştı

Genel Haberleri

Oltulular Tarihi Aslanpaşa Camii'nde bayramlaştı İlçe protokolü de camideki bayramlaşma programına katıldı Oltulu vatandaşlar bayram namazı sonrası ilçe protokolü ile cami içerisinde bayramlaştı.

Oltulular Tarihi Aslanpaşa Camii'nde bayramlaştı

İlçe protokolü de camideki bayramlaşma programına katıldı

ERZURUM - Oltulu vatandaşlar bayram namazı sonrası ilçe protokolü ile cami içerisinde bayramlaştı.

Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever'in vaazından sonra dualar edildi. Tarihi Aslanpaşa Camisi İmam Hatibi Ayhan Taşpaşı, bayram namazının tarifini yaparak 2 rekat bayram namazını kıldırdı. Daha sonra ilçe protokolü cami içerisinde sıraya dizilerek vatandaşlarla bayramlaştı. Hayırsever vatandaşlar cami kapısında şeker kolonya ikramında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Genel

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