Ölmediği yönünde iddialar ortaya atılan Prigojin'in kılıktan kılığa girdiği fotoğraflar ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybettiği açıklanan Yevgeniy Prigojin'in ölmediğine dair iddialar basında geniş yer bulurken, gerekçe olaraksa Wagner liderinin farklı kılıklara girdiği fotoğraflar gösterildi. Prigojin'in kalın sakallar, gözlükler ve yabancı askeri üniformalarla çeşitli kılıklara bürünmüş fotoğrafları hala hayatta olduğu ve kılık değiştirerek gizlendiği iddialarını güçlendirdi.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, uçak kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Gelişme büyük ses getirirken özellikle İngiliz basını Wagner liderinin ölmediği ve gizlendiği iddialarını gündeme taşıdı. Gazeteler Prigojin'in ölmemiş olabileceği yönündeki iddialarına gerekçe olarak Rus askerin kalın sakallar, gözlükler ve yabancı askeri üniformalarla çeşitli kılıklara büründüğü fotoğrafları gösterdi.

PUTİN UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Prigojin'in içinde bulunduğu belirtilen uçak, Rusya'nın Tver kentinde düşmüştü. Ölüm haberi sonrası en dikkat çekici mesaj, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, özel jette ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" dedi.

2019 YILINDA DA BENZER HABERLER ÇIKMIŞTI

Prigojin ile ilgili Rusya'da düzenlenen anma programlarına katılımlar olsa da, Wagner lideri yine komplo teorileriyle gündeme geldi. 62 yaşındaki isimle ilgili iddialar, 2019'da Afrika'da meydana gelen bir uçak kazasında öldüğü bildirildikten sonra tekrar ortaya çıktı. 4 yıl önce Prigojin'in, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) An-72 nakliye uçağının düşmesinin ardından öldüğü duyuruldu. DRC'nin başkanlık personelinin de bulunduğu uçakta iki Rus'un yer aldığı açıklandı. Ancak kazadan üç gün sonra Wagner şefi yeniden ortaya çıktı.

Yevgeniy Prigojin.

"ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DUYURMA KONUSUNDA YİNE TEREDDÜTLER VAR"

Söylentileri aktaran İngiliz basınından The Guardian, "Onun ölümüyle ilgili haberler fazlasıyla abartılmıştı" dedi. Haberde, "Prigojin'in jeti olası bir suikast sonucu düştü. Kremlin bağlantılı iş insanının bu sefer gerçekten ölmüş olabileceğini duyurma konusunda yine tereddütler var." denildi.

"AFRİKA'DAN YENİ BİR VİDEOYLA ORTAYA ÇIKARSA ŞAŞIRMAYALIM"

Konuya ilgili uzmanların dikkat çekici görüşlerine yer verildi: Uçakta Yevgeniy Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı. Ancak seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak çok sayıda kişinin, adını Yevgeniy Prigojin'in olarak değiştirdiği de biliniyor. Dolayısıyla onun doğru Prigojin olduğundan emin olana kadar, kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoyla ortaya çıkarsa şaşırmayalım.

FARKLI KILIKLARDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz haziran ayında Kremlin'e karşı silahlı isyan başlatan Prigojin'in başarısız girişiminin ardından, Rus yetkililerin Wagner liderinin evinden "kendi adına seyahat eden olası kopyaları için fazladan pasaport tuttuğunu gösteren belgeleri" sızdırdığı belirtildi. Ayrıca Prigojin'in kalın sakallar, gözlükler ve yabancı askeri üniformalarla çeşitli kılıklara bürünmüş fotoğraflarının varlığına da işaret edildi.