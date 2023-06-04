Oliviera yok mu? Sergio Oliviera neden yok, sakat mı?

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor. Oliviera yok mu? Sergio Oliviera neden yok?

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Oliviera yok mu? Sergio Oliviera neden yok?

OLİVİERA YOK MU? SERGİO OLİVİERA NEDEN YOK?

İlk 11'ler:

Galatasaray : Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia

Galatasaray, cezalı Zaniolo'nun dönüşüyle derbiye tam kadro çıkıyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Osayi Samuel yok. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır'ın ise bu maçta oynaması beklenmiyor.

Oliviera ve Mertens yedeklerde yer alıyor.