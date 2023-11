Oliver Cromwell kimdir? Oliver Cromwell kitapları neler?

İngiltere'nin tarih sahnesinde önemli bir figür olan Oliver Cromwell, 17. yüzyılda gerçekleşen İngiliz İç Savaşı'nın öne çıkan liderlerinden biridir. Parlamento ordularının başkomutanı olarak tanınan Cromwell, aynı zamanda ülkede monarşiye karşı olan Parlamento yanlısı güçlerin liderliğini üstlenmiştir.

OLİVER CROMWELL KİMDİR?

Cromwell, İngiliz İç Savaşı'nın ardından, 1649'da Kral I. Charles'ı idam ettirerek İngiltere'yi bir Cumhuriyet ilan etmiş ve kendi döneminde Lord Protector unvanıyla devlete liderlik etmiştir. Ancak, Cromwell'in hükümeti zaman içinde otoriterleşmiş ve çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır.

OLİVER CROMWELL KİTAPLARI NELER?

Cromwell'in yaşamı ve liderliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir dizi kaynak bulunmaktadır. İşte Oliver Cromwell ile ilgili bazı önemli kitaplar:

"Cromwell, Our Chief of Men" - Antonia Fraser

"Oliver Cromwell" - Peter Gaunt

"Cromwell: The Lord Protector" - David Horspool

"Cromwell: The End of a Protectorate" - Patrick Little

"The Lord Protector: Religion and Politics in the Life of Oliver Cromwell" - Robert S. Paul