Oliveira yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Oliveira neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Oliveira merak konusu oldu. Oliveira hakkında Alanya Galatasaray maçı Oliveira neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Oliveira yok mu gibi konular araştırıldı.