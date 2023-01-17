Oliveira yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Oliveira neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Oliveira merak konusu oldu. Oliveira hakkında Alanya Galatasaray maçı Oliveira neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Oliveira yok mu gibi konular araştırıldı.
Oliveira yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Oliveira neden yok, yedek mi, kadroda yok mu gibi konular Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Oliveira yok mu?
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan
Galatasaray : Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis
Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.